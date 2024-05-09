Калугина Акулина Николаева
Место рождения
Дата рождения1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816 ст.
Сын: Калугин Федор Егоров
Отец ребёнка: Калугин Егор Поликарпов
Рождение ребёнка
1819 ст.
Сын: Калугин Яков Егоров
Отец ребёнка: Калугин Егор Поликарпов
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Калугина Мавра Егорова
Отец ребёнка: Калугин Егор Поликарпов
Рождение ребёнка
1827 ст.
Дочь: Калугина Анна Егорова
Отец ребёнка: Калугин Егор Поликарпов
Рождение ребёнка
1830 ст.
Отец ребёнка: Калугин Егор Поликарпов
Рождение ребёнка
1838 ст.
Отец ребёнка: Калугин Егор Поликарпов
Смерть
Неизвестно