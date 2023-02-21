Сабиржан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабиржан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Ахунжан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Бибимусуфия

Мать ребёнка: Бибигайша

Рождение ребёнка
1882

Сын: Мухамадзакир

Мать ребёнка: Бибигайша

Рождение ребёнка
1899

Сын: Тимербай

Мать ребёнка: Шамсибадер Сабит кызы

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Шамсибану

Мать ребёнка: Шамсибадер Сабит кызы

Рождение ребёнка
1906

Сын: Минлихан

Мать ребёнка: Шамсибадер Сабит кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибигайша

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамсибадер Сабит кызы

Смерть
Неизвестно
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