Сабиржан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Ахунжан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Бибимусуфия
Мать ребёнка: Бибигайша
Рождение ребёнка
1882
Сын: Мухамадзакир
Мать ребёнка: Бибигайша
Рождение ребёнка
1899
Сын: Тимербай
Мать ребёнка: Шамсибадер Сабит кызы
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Шамсибану
Мать ребёнка: Шамсибадер Сабит кызы
Рождение ребёнка
1906
Сын: Минлихан
Мать ребёнка: Шамсибадер Сабит кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибигайша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шамсибадер Сабит кызы
Смерть
Неизвестно