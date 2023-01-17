Ахунжан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Хасан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Нигматжан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Сабиржан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Минлисылу
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Гульсылу
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махубубия
Смерть
1904
Максабаш, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)