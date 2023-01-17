Ахунжан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахунжан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Хасан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Нигматжан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Сабиржан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Минлисылу

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Гульсылу

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махубубия

Смерть
1904
Максабаш, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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