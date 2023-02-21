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Шамсибану
Шамсибану
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1903
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сабиржан
1857 г.р.
Мать
Шамсибадер Сабит кызы
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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Биография
Биография
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец:
Сабиржан
Мать:
Шамсибадер Сабит кызы
Смерть
Неизвестно
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