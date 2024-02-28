Ворончихин Иосиф Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворончихин Иосиф Васильевич

Место рождения

Кинмем, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

29.03.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

1942 г.р.
1945 г.р.
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Добавил:

АМ
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Место
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Рождение
29.03.1915

Отец: Ворончихин Василий Стефанович

Мать: Ворончихина Фекла Николаевна

Кинмем, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1942

Сын: Ворончихин Евгений Иосифович

Мать ребёнка: Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
13.10.1945

Сын: Ворончихин Иосиф Иосифович

Мать ребёнка: Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
07.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
23.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
24.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
06.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
09.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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