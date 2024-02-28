Ворончихин Иосиф Васильевич
Место рождения
Дата рождения29.03.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1915
Рождение ребёнка
1942
Сын: Ворончихин Евгений Иосифович
Мать ребёнка: Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
13.10.1945
Сын: Ворончихин Иосиф Иосифович
Мать ребёнка: Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
07.08.1948
Рождение ребёнка
23.04.1951
Рождение ребёнка
24.07.1953
Рождение ребёнка
06.10.1956
Рождение ребёнка
09.09.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Алексеевна
Смерть
Неизвестно