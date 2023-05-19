Семенова Фекла Николаевна
Место рождения
Дата рождения18.09.1891 ст.
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1891 ст.
Бракосочетание
15.01.1914 ст.
Дебы, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.03.1915
Сын: Ворончихин Иосиф Васильевич
Отец ребёнка: Ворончихин Василий Стефанович
Рождение ребёнка
02.08.1917
Дочь: Ворончихина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Ворончихин Василий Стефанович
Рождение ребёнка
22.07.1919
Дочь: Ворончихина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Ворончихин Василий Стефанович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Ворончихин Герман Васильевич
Отец ребёнка: Ворончихин Василий Стефанович
Рождение ребёнка
19.12.1924
Сын: Ворончихин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ворончихин Василий Стефанович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Ворончихин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Ворончихин Василий Стефанович
Смерть
1976