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Семенова Фекла Николаевна

Место рождения

Зямбай, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

18.09.1891 ст.

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1891 ст.

Отец: Семенов Николай Николаевич

Мать: Жуйкова Евдокия Петровна

Зямбай, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
15.01.1914 ст.

Муж: Ворончихин Василий Стефанович

Дебы, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.03.1915

Сын: Ворончихин Иосиф Васильевич

Отец ребёнка: Ворончихин Василий Стефанович

Кинмем, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.08.1917

Дочь: Ворончихина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Ворончихин Василий Стефанович

Кинмем, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1919

Дочь: Ворончихина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Ворончихин Василий Стефанович

Кинмем, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1923

Сын: Ворончихин Герман Васильевич

Отец ребёнка: Ворончихин Василий Стефанович

Кинмем, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1924

Сын: Ворончихин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ворончихин Василий Стефанович

Кинмем, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1929

Сын: Ворончихин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Ворончихин Василий Стефанович

Кинмем, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1976
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