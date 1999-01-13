Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Алексеевна

Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

13.01.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

1942 г.р.
1945 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1942

Сын: Ворончихин Евгений Иосифович

Отец ребёнка: Ворончихин Иосиф Васильевич

Рождение ребёнка
13.10.1945

Сын: Ворончихин Иосиф Иосифович

Отец ребёнка: Ворончихин Иосиф Васильевич

Рождение ребёнка
07.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ворончихин Иосиф Васильевич

Рождение ребёнка
23.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ворончихин Иосиф Васильевич

Рождение ребёнка
24.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ворончихин Иосиф Васильевич

Рождение ребёнка
06.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ворончихин Иосиф Васильевич

Рождение ребёнка
09.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ворончихин Иосиф Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ворончихин Иосиф Васильевич

Смерть
13.01.1999
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