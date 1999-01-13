Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти13.01.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1942
Сын: Ворончихин Евгений Иосифович
Отец ребёнка: Ворончихин Иосиф Васильевич
Рождение ребёнка
13.10.1945
Сын: Ворончихин Иосиф Иосифович
Отец ребёнка: Ворончихин Иосиф Васильевич
Рождение ребёнка
07.08.1948
Рождение ребёнка
23.04.1951
Рождение ребёнка
24.07.1953
Рождение ребёнка
06.10.1956
Рождение ребёнка
09.09.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.1999