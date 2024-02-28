Архипкина (Бочонкова) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения31.07.1919
Дата смерти13.03.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1919
Рождение ребёнка
09.09.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеев Сергей
Рождение ребёнка
04.01.1947
Дочь: Архипкина Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Архипкин Сергей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексеев Сергей
Смерть
13.03.1993