Архипкина (Бочонкова) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипкина (Бочонкова) Анна Сергеевна

Место рождения

Гарново, Рылеевская волость, Галичский уезд

Дата рождения

31.07.1919

Дата смерти

13.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1919

Отец: Бочонков Сергей Михайлович

Мать: Бочонкова Екатерина Ивановна

Гарново, Рылеевская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Сергей

Гарново, Рылеевская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1947

Дочь: Архипкина Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Архипкин Сергей Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипкин Сергей Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Сергей

Смерть
13.03.1993
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