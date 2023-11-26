Алексеев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипкина Анна Сергеевна

Гарново, Рылеевская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипкина Анна Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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