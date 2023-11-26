Алексеев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Архипкина Анна Сергеевна
Гарново, Рылеевская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Архипкина Анна Сергеевна
Смерть
Неизвестно