Корнилов Лавр Георгиевич
Место рожденияг. Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорский округ, Семипалатинская область
Дата рождения30.08.1870
Дата смерти13.04.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1870
г. Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорский округ, Семипалатинская область
Место жительства
С 1870
г. Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорский округ, Семипалатинская область
Место жительства
С 1883
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1889
Место жительства
С 1892
Туркестанский край
Место жительства
С 1895 по 1898
Бракосочетание
1896
Рождение ребёнка
20.02.1897
Дочь: Шапрон Дю Ларре Наталья Лавровна
Мать ребёнка: Корнилова Таисия Владимировна
Место жительства
С 1898 по 1904
Туркестанский край
Место жительства
С 1904
Индия
Смерть
13.04.1918
Место жительства
По 1918