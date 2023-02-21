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Корнилов Лавр Георгиевич

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Место рождения

г. Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорский округ, Семипалатинская область

Дата рождения

30.08.1870

Дата смерти

13.04.1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорский округ, Семипалатинская область
Место жительства
С 1870
г. Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорский округ, Семипалатинская область
Место жительства
С 1883
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1889
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1892
Туркестанский край
Место жительства
С 1895 по 1898
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1896

Жена: Корнилова Таисия Владимировна

Рождение ребёнка
20.02.1897

Дочь: Шапрон Дю Ларре Наталья Лавровна

Мать ребёнка: Корнилова Таисия Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1898 по 1904
Туркестанский край
Место жительства
С 1904
Индия
Смерть
13.04.1918
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Место жительства
По 1918
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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