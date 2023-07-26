Корнилова (Марковина) Таисия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1874
Дата смерти20.09.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1896
Рождение ребёнка
20.02.1897
Дочь: Шапрон Дю Ларре Наталья Лавровна
Отец ребёнка: Корнилов Лавр Георгиевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
20.09.1918
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область