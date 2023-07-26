Корнилова (Марковина) Таисия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилова (Марковина) Таисия Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1874

Дата смерти

20.09.1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1896

Муж: Корнилов Лавр Георгиевич

Рождение ребёнка
20.02.1897

Дочь: Шапрон Дю Ларре Наталья Лавровна

Отец ребёнка: Корнилов Лавр Георгиевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
20.09.1918
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область