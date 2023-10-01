Колчина Федора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Колчин Иван Алексеевич
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Колчина Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Колчин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Колчина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Колчин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Колчин Яким Иванович
Отец ребёнка: Колчин Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно