Колчина Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчина Федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Колчин Устин Иванович

Отец ребёнка: Колчин Иван Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Колчина Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Колчин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Колчина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Колчин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Колчин Яким Иванович

Отец ребёнка: Колчин Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колчин Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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