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Колчин Устин Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Колчин Иван Алексеевич

Мать: Колчина Федора

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Колчина Василиса Устиновна

Мать ребёнка: Колчина Федосья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Колчин Степан Устинович

Мать ребёнка: Колчина Федосья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Колчина Федора Устиновна

Мать ребёнка: Колчина Федосья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Колчин Павел Устинович

Мать ребёнка: Колчина Федосья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колчина Федосья Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
В следственных материалах 1849-1850 гг фигурирует как проживающий в Иргинском заводе Сарапульский мещанин, иконописец Устин Иванов Колчин
Смерть
Неизвестно
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