Колчин Устин Иванович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Колчин Иван Алексеевич
Мать: Колчина Федора
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Колчина Василиса Устиновна
Мать ребёнка: Колчина Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Колчина Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Колчина Федора Устиновна
Мать ребёнка: Колчина Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Колчина Федосья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
В следственных материалах 1849-1850 гг фигурирует как проживающий в Иргинском заводе Сарапульский мещанин, иконописец Устин Иванов Колчин
Смерть
Неизвестно