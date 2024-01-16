Пирумова (Лудмер) Ольга Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1891
Дата смерти08.02.1979
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1891
Отец: Лудмер Яков Иванович
Мать: Лудмер Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
06.02.1913
Сын: Пирумов Евгений Иосифович
Отец ребёнка: Пирумов Иосиф (Осик-Бек) Шаликович
Рождение ребёнка
23.12.1917
Дочь: Екатерина Иосифовна
Отец ребёнка: Пирумов Иосиф (Осик-Бек) Шаликович
Рождение ребёнка
20.08.1923
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Хачатуров Михаил
Смерть
08.02.1979