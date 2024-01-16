Пирумова (Лудмер) Ольга Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирумова (Лудмер) Ольга Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1891

Дата смерти

08.02.1979

Пол

Женский

Добавил:

ШП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1891

Отец: Лудмер Яков Иванович

Мать: Лудмер Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
06.02.1913

Сын: Пирумов Евгений Иосифович

Отец ребёнка: Пирумов Иосиф (Осик-Бек) Шаликович

Смыгаловка, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.12.1917

Дочь: Екатерина Иосифовна

Отец ребёнка: Пирумов Иосиф (Осик-Бек) Шаликович

Рождение ребёнка
20.08.1923

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Хачатуров Михаил

Смыгаловка, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
08.02.1979
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