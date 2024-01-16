Лудмер Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1891
Дочь: Пирумова Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Лудмер Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лудмер Владимир
Мать ребёнка: Лудмер Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лудмер Наталья Ивановна
Смерть
1917