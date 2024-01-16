Лудмер Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лудмер Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

ШП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1891

Дочь: Пирумова Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Лудмер Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лудмер Владимир

Мать ребёнка: Лудмер Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лудмер Наталья Ивановна

Смерть
1917
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