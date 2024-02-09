(Пирумова) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пирумова) Наталья Михайловна

Место рождения

Смыгаловка, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

20.08.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ШП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1923

Отец: Хачатуров Михаил

Мать: Пирумова Ольга Яковлевна

Смыгаловка, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Савинова Ольга

Отец ребёнка: Познанский Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Познанский Виктор Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Познанский Виктор Владимирович

Смерть
Неизвестно
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