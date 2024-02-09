(Пирумова) Наталья Михайловна
Место рождения
Дата рождения20.08.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1923
Отец: Хачатуров Михаил
Мать: Пирумова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Савинова Ольга
Отец ребёнка: Познанский Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Познанский Виктор Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно