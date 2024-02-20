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Горбанев Иван Яковлевич

Место рождения

УССР Донецкая обл,Краснолиманский р-н с.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

Около 1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Горбанев Яков Михайлович

Мать: Горбанева Екатерина Савельевна

УССР Донецкая обл,Краснолиманский р-н с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбанева Мария Федоровна

Украина Донецкая обл.,Лиманский р-н с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбанева Мария Федоровна

Украина Донецкая обл.,Лиманский р-н с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбанева Александра

Украина Донецкая обл.,Лиманский р-н с.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбанева Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбанева Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно
Украина Донецкая обл.,Лиманский р-н с.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Украина Донецкая обл.,Лиманский р-н с.Кривая Лука
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