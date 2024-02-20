Горбанева (Ткаченко) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбанева (Ткаченко) Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

Около 1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Ткаченко Федор Григорьевич

Мать: Ткаченко Анисия Карповна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбанев Иван Яковлевич

Украина Донецкая обл.,Лиманский р-н с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбанев Иван Яковлевич

Украина Донецкая обл.,Лиманский р-н с.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбанев Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Украина Донецкая обл.,Лиманский р-н с.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Украина Донецкая обл.,Лиманский р-н с.Кривая Лука
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