Горбанева (Плыска) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбанева (Плыска) Александра

Горбанева (Плыска) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбанев Иван Яковлевич

Украина Донецкая обл.,Лиманский р-н с.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбанев Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Украина Донецкая обл.,Лиманский р-н с.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Украина Донецкая обл.,Лиманский р-н с.Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close