Горбанева (Плыска) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбанев Иван Яковлевич
Украина Донецкая обл.,Лиманский р-н с.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Украина Донецкая обл.,Лиманский р-н с.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Украина Донецкая обл.,Лиманский р-н с.Кривая Лука