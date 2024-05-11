Карабельников Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКарабельников Александр

Карабельников Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карабельникова) Анна Александровна

Мать ребёнка: Карабельникова Антонина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карабельников Сергей Александрович

Мать ребёнка: Карабельникова Антонина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карабельникова) Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Карабельникова Антонина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карабельникова) Лидия Александровна

Мать ребёнка: Карабельникова Антонина Алексеевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Карабельников Павел Александрович

Мать ребёнка: Карабельникова Антонина Алексеевна

Рождение ребёнка
08.10.1921

Сын: Корабельников (Карабельников) Михаил Александрович

Мать ребёнка: Карабельникова Антонина Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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