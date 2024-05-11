Карабельникова Антонина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карабельникова) Анна Александровна
Отец ребёнка: Карабельников Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карабельников Сергей Александрович
Отец ребёнка: Карабельников Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карабельникова) Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Карабельников Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карабельникова) Лидия Александровна
Отец ребёнка: Карабельников Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Рождение ребёнка
1909
Сын: Карабельников Павел Александрович
Отец ребёнка: Карабельников Александр
Рождение ребёнка
08.10.1921
Сын: Корабельников (Карабельников) Михаил Александрович
Отец ребёнка: Карабельников Александр
Смерть
Неизвестно