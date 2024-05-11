Карабельникова Антонина Алексеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Карабельникова Антонина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карабельникова) Анна Александровна

Отец ребёнка: Карабельников Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карабельников Сергей Александрович

Отец ребёнка: Карабельников Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карабельникова) Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Карабельников Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карабельникова) Лидия Александровна

Отец ребёнка: Карабельников Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Рождение ребёнка
1909

Сын: Карабельников Павел Александрович

Отец ребёнка: Карабельников Александр

Рождение ребёнка
08.10.1921

Сын: Корабельников (Карабельников) Михаил Александрович

Отец ребёнка: Карабельников Александр

Смерть
Неизвестно

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