Барышникова Анна Егоровна
Место рождения
Дата рождения12.10.1929
Дата смерти23.02.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1929
Отец: Мигунов Егор Политович
Рождение ребёнка
12.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барышников Василий Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1956
Дочь: Радаева Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Барышников Василий Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барышников Василий Иванович
Смерть
23.02.2017