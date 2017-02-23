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Барышникова Анна Егоровна

Место рождения

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область

Дата рождения

12.10.1929

Дата смерти

23.02.2017

Пол

Женский

Отец

Около 1908 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

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1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1929

Отец: Мигунов Егор Политович

Мать: Мигунова Ирина Леонтьевна

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барышников Василий Иванович

Рождение ребёнка
06.02.1956

Дочь: Радаева Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Барышников Василий Иванович

Рождение ребёнка
07.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барышников Василий Иванович

Смерть
23.02.2017

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