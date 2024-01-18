Барышников Василий Иванович
Место рожденияс.Озерск, Илецкий р-он, Оренбургская обл.
Дата рождения16.03.1927
Дата смерти24.08.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Барышникова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
06.02.1956
Дочь: Радаева Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Барышникова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
07.11.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Барышникова Анна Егоровна
Смерть
24.08.1980