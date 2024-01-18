Барышников Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарышников Василий Иванович

Барышников Василий Иванович

Место рождения

с.Озерск, Илецкий р-он, Оренбургская обл.

Дата рождения

16.03.1927

Дата смерти

24.08.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барышникова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
06.02.1956

Дочь: Радаева Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Барышникова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
07.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барышникова Анна Егоровна

Смерть
24.08.1980

Мы используем куки для улучшения работы сайта.