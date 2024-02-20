Бут Илья Федорович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1872
Отец: Бут Федор Степанович
Мать: Надежда Степановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
09.06.1911
Сын: Бут Тимофей Ильич
Мать ребёнка: Бут Агриппина Трофимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
30.05.1913
Дочь: Антонина Ильинична
Мать ребёнка: Бут Агриппина Трофимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.11.1914
Сын: Бут Иван Ильич
Мать ребёнка: Бут Агриппина Трофимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
23.07.1918
Сын: Бут Трофим Ильич
Мать ребёнка: Бут Агриппина Трофимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.01.1920
Сын: Бут Василий Ильич
Мать ребёнка: Бут Агриппина Трофимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бут Агриппина Трофимовна
Смерть
Неизвестно