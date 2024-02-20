Бут Агриппина Трофимовна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.06.1911
Сын: Бут Тимофей Ильич
Отец ребёнка: Бут Илья Федорович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
30.05.1913
Дочь: Антонина Ильинична
Отец ребёнка: Бут Илья Федорович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.11.1914
Сын: Бут Иван Ильич
Отец ребёнка: Бут Илья Федорович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
23.07.1918
Сын: Бут Трофим Ильич
Отец ребёнка: Бут Илья Федорович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.01.1920
Сын: Бут Василий Ильич
Отец ребёнка: Бут Илья Федорович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бут Илья Федорович
Смерть
Неизвестно