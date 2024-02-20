Бут Агриппина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бут Агриппина Трофимовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
09.06.1911

Сын: Бут Тимофей Ильич

Отец ребёнка: Бут Илья Федорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
30.05.1913

Дочь: Антонина Ильинична

Отец ребёнка: Бут Илья Федорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.11.1914

Сын: Бут Иван Ильич

Отец ребёнка: Бут Илья Федорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
23.07.1918

Сын: Бут Трофим Ильич

Отец ребёнка: Бут Илья Федорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.01.1920

Сын: Бут Василий Ильич

Отец ребёнка: Бут Илья Федорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бут Илья Федорович

Смерть
Неизвестно
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