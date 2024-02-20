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Бут Василий Ильич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

?.01.1920

Дата смерти

21.06.1920

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1920

Отец: Бут Илья Федорович

Мать: Бут Агриппина Трофимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
21.06.1920
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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