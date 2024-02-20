Бут Василий Ильич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения?.01.1920
Дата смерти21.06.1920
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1920
Отец: Бут Илья Федорович
Мать: Бут Агриппина Трофимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
21.06.1920
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука