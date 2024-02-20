Надежда Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Степановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Алтын Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Бут Федор Степанович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1850

Сын: Бут Емельян Федорович

Отец ребёнка: Бут Федор Степанович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1860

Сын: Бут Петр Федорович

Отец ребёнка: Бут Федор Степанович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1869

Сын: Бут Сидор Федорович

Отец ребёнка: Бут Федор Степанович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1872

Сын: Бут Илья Федорович

Отец ребёнка: Бут Федор Степанович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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