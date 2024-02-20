Надежда Степановна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Алтын Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Бут Федор Степанович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Бут Федор Степанович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1860
Сын: Бут Петр Федорович
Отец ребёнка: Бут Федор Степанович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1869
Сын: Бут Сидор Федорович
Отец ребёнка: Бут Федор Степанович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1872
Сын: Бут Илья Федорович
Отец ребёнка: Бут Федор Степанович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно