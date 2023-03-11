Алленых Ольга Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алленых Ольга Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1947

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1947

Отец: Алленых Емельян Емельянович

Мать: Алленых Анна Лавровна

Рождение ребёнка
1971

Сын: Шишко Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Шишко Владимир П

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишко Георгий Владимирович

Отец ребёнка: Шишко Владимир П

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишко Владимир П

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