Алленых Ольга Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1947
Отец: Алленых Емельян Емельянович
Мать: Алленых Анна Лавровна
Рождение ребёнка
1971
Сын: Шишко Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Шишко Владимир П
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишко Георгий Владимирович
Отец ребёнка: Шишко Владимир П
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишко Владимир П