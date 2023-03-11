Алленых Емельян Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алленых Емельян Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1908

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1947

Дочь: Алленых Ольга Емельяновна

Мать ребёнка: Алленых Анна Лавровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алленых Анна Лавровна

Смерть
1984
Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд
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