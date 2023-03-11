Алленых Емельян Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1908
Дата смерти1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1947
Дочь: Алленых Ольга Емельяновна
Мать ребёнка: Алленых Анна Лавровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алленых Анна Лавровна
Смерть
1984
Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд