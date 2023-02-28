Полухина (Бельских) Анастасия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолухина (Бельских) Анастасия Тимофеева

Полухина (Бельских) Анастасия Тимофеева

avatar

Место рождения

Бурдино, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Бельских Тимофей Иванов

Мать: Бельских Александра Андреева

Бурдино, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1888

Муж: Полухин Семен Михайлов

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Полухин Семен Михайлов

Рождение ребёнка
1898

Сын: Полухин Григорий Семенович

Отец ребёнка: Полухин Семен Михайлов

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Моргачева Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Полухин Семен Михайлов

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Полухин Семен Михайлов

Рождение ребёнка
1905

Сын: Полухин Михаил Семенович

Отец ребёнка: Полухин Семен Михайлов

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Моргачева Елена Семеновна

Отец ребёнка: Полухин Семен Михайлов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close