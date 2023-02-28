Полухина (Бельских) Анастасия Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Бракосочетание
1888
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Полухин Семен Михайлов
Рождение ребёнка
1898
Сын: Полухин Григорий Семенович
Отец ребёнка: Полухин Семен Михайлов
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Моргачева Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Полухин Семен Михайлов
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Полухин Семен Михайлов
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Полухин Семен Михайлов
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Моргачева Елена Семеновна
Отец ребёнка: Полухин Семен Михайлов
Смерть
Неизвестно