Полухин Семен Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Полухин Михаил Матвеев
Мать: не указана
Место жительства
После 1878
Бракосочетание
1888
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Полухина Анастасия Тимофеева
Рождение ребёнка
1898
Сын: Полухин Григорий Семенович
Мать ребёнка: Полухина Анастасия Тимофеева
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Моргачева Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Полухина Анастасия Тимофеева
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Полухина Анастасия Тимофеева
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Полухина Анастасия Тимофеева
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Моргачева Елена Семеновна
Мать ребёнка: Полухина Анастасия Тимофеева
Смерть
Неизвестно