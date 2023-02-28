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Полухин Семен Михайлов

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Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Полухин Михаил Матвеев

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
После 1878
Бракосочетание
1888

Жена: Полухина Анастасия Тимофеева

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Полухина Анастасия Тимофеева

Рождение ребёнка
1898

Сын: Полухин Григорий Семенович

Мать ребёнка: Полухина Анастасия Тимофеева

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Моргачева Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Полухина Анастасия Тимофеева

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Полухина Анастасия Тимофеева

Рождение ребёнка
1905

Сын: Полухин Михаил Семенович

Мать ребёнка: Полухина Анастасия Тимофеева

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Моргачева Елена Семеновна

Мать ребёнка: Полухина Анастасия Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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