Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1867 ст.
Жена: Евгения Арсентьевна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/134 поручители Ж Филипп Кузьмич, Жабин Никита Минаевич Н Манолихин Родион Флорович Орлов Тимофей Васильевич
Смерть
Неизвестно