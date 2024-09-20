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Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1867 ст.

Жена: Евгения Арсентьевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/134 поручители Ж Филипп Кузьмич, Жабин Никита Минаевич Н Манолихин Родион Флорович Орлов Тимофей Васильевич
Смерть
Неизвестно

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