Евгения Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения Арсентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Арсентий Степанович

Мать: не указана

Восприемник
16.09.1864 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/27
Восприемник
27.05.1865 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/e7f4b052-4813-4319-bf22-e805974a1ce0/19
Восприемник
22.02.1866 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/84d50ea9-8406-4312-b709-e8dd7f665d8d/68
Бракосочетание
23.10.1867 ст.

Муж: Петр Иванович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/134 поручители Ж Филипп Кузьмич, Жабин Никита Минаевич Н Манолихин Родион Флорович Орлов Тимофей Васильевич
Смерть
Неизвестно

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