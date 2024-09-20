Евгения Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Арсентий Степанович
Мать: не указана
Восприемник
16.09.1864 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/27
Восприемник
27.05.1865 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/e7f4b052-4813-4319-bf22-e805974a1ce0/19
Восприемник
22.02.1866 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/84d50ea9-8406-4312-b709-e8dd7f665d8d/68
Бракосочетание
23.10.1867 ст.
Муж: Петр Иванович
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/134 поручители Ж Филипп Кузьмич, Жабин Никита Минаевич Н Манолихин Родион Флорович Орлов Тимофей Васильевич
Смерть
Неизвестно