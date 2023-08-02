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Черкасов Пимен Романович

Место рождения

поселок Дорогощи Грайвороновского района Курской области (сейчас Белгородская область)

Дата рождения

05.08.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1913

Отец: Черкасов Роман

Мать: Черкасова Дарья

поселок Дорогощи Грайвороновского района Курской области (сейчас Белгородская область)
Рождение ребёнка
19.05.1937

Сын: Черкасов Николай Пименович

Мать ребёнка: Черкасова Марина

РСФСР , Новосибирская область
Военная служба
04.06.1944
Тульский ВПП,иыбыл в в/ч п/п № 72550
ЦАМО РФ Оп-612745,д-33
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Комаров Раиса Пименовна

Мать ребёнка: Черкасова Марина

Россия
Смерть
Неизвестно
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