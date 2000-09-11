Черкасов Николай Пименович
Место рожденияРСФСР , Новосибирская область
Дата рождения19.05.1937
Дата смерти11.09.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1937
Отец: Черкасов Пимен Романович
Мать: Черкасова Марина
РСФСР , Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Смерть
11.09.2000
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область