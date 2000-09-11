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Черкасов Николай Пименович

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Место рождения

РСФСР , Новосибирская область

Дата рождения

19.05.1937

Дата смерти

11.09.2000

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1937

Отец: Черкасов Пимен Романович

Мать: Черкасова Марина

РСФСР , Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Смерть
11.09.2000
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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