Толмачев Никандр Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1873
Бракосочетание
23.09.1902
м. 28 ж. 16 Петропавловского уезда Раевской волости селения Успенского крестьянская дочь
Рождение ребёнка
24.09.1903
Сын: Толмачев Никандр Никандров
Мать ребёнка: Толмачева (Чайникова) Ефросинья Платонова
Смерть
Неизвестно