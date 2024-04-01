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Толмачев Никандр Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1873

Отец: Толмачев Алексей Денисов

Мать: Толмачева (Богунова) Мария Давыдова

Бракосочетание
23.09.1902

Жена: Толмачева (Чайникова) Ефросинья Платонова

м. 28 ж. 16 Петропавловского уезда Раевской волости селения Успенского крестьянская дочь
Рождение ребёнка
24.09.1903

Сын: Толмачев Никандр Никандров

Мать ребёнка: Толмачева (Чайникова) Ефросинья Платонова

Смерть
Неизвестно

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