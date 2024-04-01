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Толмачев Алексей Денисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1836

Отец: Толмачев Дионисий Федоров

Мать: Толмачева (Нифантьева) Ирина Афанасьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Тимофей Алексеев

Мать ребёнка: Толмачева (Богунова) Мария Давыдова

Бракосочетание
09.02.1859

Жена: Толмачева (Богунова) Мария Давыдова

М. 23 Ж. 22
Рождение ребёнка
08.11.1859

Дочь: Коркина (Толмачева) Феоктиста Алексеева

Мать ребёнка: Толмачева (Богунова) Мария Давыдова

Рождение ребёнка
12.06.1862

Дочь: (Толмачева) Акилина Алексеева

Мать ребёнка: Толмачева (Богунова) Мария Давыдова

Рождение ребёнка
03.11.1873

Сын: Толмачев Никандр Алексеев

Мать ребёнка: Толмачева (Богунова) Мария Давыдова

Рождение ребёнка
30.05.1876

Сын: Толмачев Исак Алексеев

Мать ребёнка: Толмачева (Богунова) Мария Давыдова

Рождение ребёнка
30.07.1879

Дочь: (Толмачева) Серафима Алексеева

Мать ребёнка: Толмачева (Богунова) Мария Давыдова

Смерть
Неизвестно

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