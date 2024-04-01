Толмачев Алексей Денисов
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1836
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толмачев Тимофей Алексеев
Мать ребёнка: Толмачева (Богунова) Мария Давыдова
Бракосочетание
09.02.1859
М. 23 Ж. 22
Рождение ребёнка
08.11.1859
Дочь: Коркина (Толмачева) Феоктиста Алексеева
Мать ребёнка: Толмачева (Богунова) Мария Давыдова
Рождение ребёнка
12.06.1862
Дочь: (Толмачева) Акилина Алексеева
Мать ребёнка: Толмачева (Богунова) Мария Давыдова
Рождение ребёнка
03.11.1873
Сын: Толмачев Никандр Алексеев
Мать ребёнка: Толмачева (Богунова) Мария Давыдова
Рождение ребёнка
30.05.1876
Мать ребёнка: Толмачева (Богунова) Мария Давыдова
Рождение ребёнка
30.07.1879
Дочь: (Толмачева) Серафима Алексеева
Мать ребёнка: Толмачева (Богунова) Мария Давыдова
Смерть
Неизвестно