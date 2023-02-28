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Ефремов Филипп Ефремович

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Место рождения

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.11.1841 ст.

Дата смерти

28.12.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1841 ст.

Отец: Ефрем Кириллович

Мать: Феврония Трофимовна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Крещение
13.11.1841 ст.
Исаково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
22.10.1862 ст.

Жена: Евдокия Игнатьевна

Исаково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Указан 22 лет
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Пётр Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.12.1907 ст.
Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Указан 74 лет. От старости.
Похороны
30.12.1907 ст.
Исаково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
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