Ефремов Филипп Ефремович
Место рождения
Дата рождения12.11.1841 ст.
Дата смерти28.12.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1841 ст.
Отец: Ефрем Кириллович
Мать: Феврония Трофимовна
Крещение
13.11.1841 ст.
Бракосочетание
22.10.1862 ст.
Жена: Евдокия Игнатьевна
Указан 22 лет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
28.12.1907 ст.
Указан 74 лет. От старости.
Похороны
30.12.1907 ст.