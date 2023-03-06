Мандрусова (Базарова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрусова (Базарова) Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1930

Дочь: Балабанова Ида Петровна

Отец ребёнка: Мандрусов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мандрусов Вениамин

Отец ребёнка: Мандрусов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Петровна

Отец ребёнка: Мандрусов Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно
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