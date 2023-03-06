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Мандрусов Пётр Иванович

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Место рождения

Керша, Тамбовская область

Дата рождения

04.02.1904

Дата смерти

27.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Керша, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.01.1930

Дочь: Балабанова Ида Петровна

Мать ребёнка: Мандрусова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мандрусов Вениамин

Мать ребёнка: Мандрусова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Петровна

Мать ребёнка: Мандрусова Александра Михайловна

Смерть
27.04.1945
Вайнсберг
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
округ Дрезден. р-н Баутцен. н.п. Вайссенберг, перед Шютценхауз –
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