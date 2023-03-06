Мандрусов Пётр Иванович
Место рожденияКерша, Тамбовская область
Дата рождения04.02.1904
Дата смерти27.04.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Керша, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.01.1930
Дочь: Балабанова Ида Петровна
Мать ребёнка: Мандрусова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мандрусов Вениамин
Мать ребёнка: Мандрусова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Петровна
Мать ребёнка: Мандрусова Александра Михайловна
Смерть
27.04.1945
Вайнсберг
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
округ Дрезден. р-н Баутцен. н.п. Вайссенберг, перед Шютценхауз –