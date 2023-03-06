Семка Самойло — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семка Самойло

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Семка Пётр

Мать: Марфа Савельевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Семка Дмитрий

Мать ребёнка: Фекла

Рождение ребёнка
1884

Сын: Семка Фёдор

Мать ребёнка: Фекла

Рождение ребёнка
1895

Сын: Семка Никита

Мать ребёнка: Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лучко Анна

Мать ребёнка: Фекла

Смерть
Неизвестно
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