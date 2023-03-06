Семка Самойло
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Семка Пётр
Мать: Марфа Савельевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Семка Дмитрий
Мать ребёнка: Фекла
Рождение ребёнка
1884
Сын: Семка Фёдор
Мать ребёнка: Фекла
Рождение ребёнка
1895
Сын: Семка Никита
Мать ребёнка: Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лучко Анна
Мать ребёнка: Фекла
Смерть
Неизвестно