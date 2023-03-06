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Семка Никита
Семка Никита
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1895
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Семка Самойло
1854 г.р.
Мать
Фекла
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец:
Семка Самойло
Мать:
Фекла
Смерть
Неизвестно
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