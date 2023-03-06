Семка Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семка Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Семка Самойло

Мать: Фекла

Смерть
Неизвестно