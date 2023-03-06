Семка Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Семка Роман
Мать: Домна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Семка Самойло
Мать ребёнка: Марфа Савельевна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Марфа Савельевна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Марфа Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно