Семка Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семка Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

1778 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Семка Роман

Мать: Домна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Тимофей

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1854

Сын: Семка Самойло

Мать ребёнка: Марфа Савельевна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Марфа Савельевна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Марфа Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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