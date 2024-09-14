Елисеева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елисеев Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Елисеев Матвей
Рождение ребёнка
19.12.1911 ст.
Сын: Елисеев Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Елисеев Матвей
Смерть
Неизвестно