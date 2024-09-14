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Елисеев Николай Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1911 ст.

Дата смерти

?.01.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЗЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1911 ст.

Отец: Елисеев Матвей

Мать: Елисеева Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева (Мартынова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
26.05.1940

Дочь: Ледяева (Елисеева) Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Елисеева (Мартынова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
02.02.1943

Сын: Елисеев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Елисеева (Мартынова) Евдокия Ивановна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Улица Хлебная потом на улице Сланцевая
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Елисеева Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Елисеева (Мартынова) Евдокия Ивановна

Наверное 1947 года рождения
Смерть
?.01.1951
Или 11 или 12 или 13

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