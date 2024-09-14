Елисеев Николай Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1911 ст.
Дата смерти?.01.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1911 ст.
Отец: Елисеев Матвей
Мать: Елисеева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1940
Дочь: Ледяева (Елисеева) Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Елисеева (Мартынова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
02.02.1943
Сын: Елисеев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Елисеева (Мартынова) Евдокия Ивановна
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Улица Хлебная потом на улице Сланцевая
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Елисеева Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Елисеева (Мартынова) Евдокия Ивановна
Наверное 1947 года рождения
Смерть
?.01.1951
Или 11 или 12 или 13