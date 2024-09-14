Елисеев Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елисеева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Елисеева Евдокия
Рождение ребёнка
19.12.1911 ст.
Сын: Елисеев Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Елисеева Евдокия
Смерть
Неизвестно