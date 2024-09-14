Елисеев Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеев Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Матвей Матвеевич

Мать ребёнка: Елисеева Евдокия

Рождение ребёнка
19.12.1911 ст.

Сын: Елисеев Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Елисеева Евдокия

Смерть
Неизвестно

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