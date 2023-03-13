Бокова (Ленкова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокова (Ленкова) Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

28.04.1820

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Ленковъ Семенъ

Мать: Ленкова Афимья Петрова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Синева Фекла

Отец ребёнка: Боковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Попкова Василиса

Отец ребёнка: Боковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1788

Сын: Боковъ Макаръ

Отец ребёнка: Боковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Боковъ Иванъ

Отец ребёнка: Боковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Колбанова Александрія

Отец ребёнка: Боковъ Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боковъ Алексей

Смерть
28.04.1820
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