Бокова (Ленкова) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти28.04.1820
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Ленковъ Семенъ
Мать: Ленкова Афимья Петрова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Синева Фекла
Отец ребёнка: Боковъ Алексей
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Попкова Василиса
Отец ребёнка: Боковъ Алексей
Рождение ребёнка
25.07.1788
Сын: Боковъ Макаръ
Отец ребёнка: Боковъ Алексей
Рождение ребёнка
1792
Сын: Боковъ Иванъ
Отец ребёнка: Боковъ Алексей
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Колбанова Александрія
Отец ребёнка: Боковъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боковъ Алексей
Смерть
28.04.1820