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Ленкова Афимья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Ленковъ Данила

Отец ребёнка: Ленковъ Семенъ

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Бокова Акулина

Отец ребёнка: Ленковъ Семенъ

Рождение ребёнка
1755

Сын: Ленковъ Филиппъ

Отец ребёнка: Ленковъ Семенъ

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1758

Сын: Ленковъ Федоръ

Отец ребёнка: Ленковъ Семенъ

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ленковъ Семенъ

Смерть
1785
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан