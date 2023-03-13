Ленкова Афимья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Ленковъ Данила
Отец ребёнка: Ленковъ Семенъ
Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Бокова Акулина
Отец ребёнка: Ленковъ Семенъ
Рождение ребёнка
1755
Сын: Ленковъ Филиппъ
Отец ребёнка: Ленковъ Семенъ
Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1758
Сын: Ленковъ Федоръ
Отец ребёнка: Ленковъ Семенъ
Притыкино, Нижегородскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ленковъ Семенъ
Смерть
1785
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан