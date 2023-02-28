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Наталия (Фёдорова)

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

25.08.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1879

Отец: Федосий (Федот) Иванов

Мать: Феодосия Николаева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
15.10.1906

Муж: Мартынов Василий Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.10.1907

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Мартынов Василий Алексеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1909

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Мартынов Василий Алексеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1910

Сын: Мартынов Георгий Васильев

Отец ребёнка: Мартынов Василий Алексеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1912

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Мартынов Василий Алексеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1914

Сын: Мартынов Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Мартынов Василий Алексеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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