Наталия (Фёдорова)
Место рождения
Дата рождения25.08.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1879
Отец: Федосий (Федот) Иванов
Мать: Феодосия Николаева
Бракосочетание
15.10.1906
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.10.1907
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Мартынов Василий Алексеев
Рождение ребёнка
04.05.1909
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Мартынов Василий Алексеев
Рождение ребёнка
15.02.1910
Сын: Мартынов Георгий Васильев
Отец ребёнка: Мартынов Василий Алексеев
Рождение ребёнка
01.07.1912
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Мартынов Василий Алексеев
Рождение ребёнка
11.02.1914
Отец ребёнка: Мартынов Василий Алексеев
Смерть
Неизвестно