Багров Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБагров Иван Федорович

Багров Иван Федорович

Место рождения

Кантаурово, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

1708

Дата смерти

1753

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1706 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Багров Федор

Мать: не указана

Кантаурово, город Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багрова Федосья Павловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 оборот
Место жительства
С 1728
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 оборот
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Багров Михайло Иванович

Мать ребёнка: Багрова Федосья Павловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Багров Козма Иванович

Мать ребёнка: Багрова Федосья Павловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 16 лист
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Багров Никита Иванович

Мать ребёнка: Багрова Федосья Павловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 16 лист
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Багров Алексей Иванович

Мать ребёнка: Багрова Федосья Павловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 16 лист
Смерть
1753
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.