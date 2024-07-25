Багров Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1708
Дата смерти1753
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Багров Федор
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Багрова Федосья Павловна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 оборот
Место жительства
С 1728
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 оборот
Рождение ребёнка
Около 1740
Мать ребёнка: Багрова Федосья Павловна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: Багрова Федосья Павловна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 16 лист
Рождение ребёнка
Около 1744
Мать ребёнка: Багрова Федосья Павловна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 16 лист
Рождение ребёнка
Около 1748
Мать ребёнка: Багрова Федосья Павловна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 16 лист
Смерть
1753